Olimpia Milano, Kızılyıldız'ı geçti!

THY EuroLeague ilk hafta maçında Olimpia Milano, Kızılyıldız deplasmanına konuk oldu.
Olimpia Milano, maçtan 92-82'lik galibiyetle ayrıldı ve EuroLeague'de yeni sezona iyi başladı.
THY EuroLeague'in bir sonraki haftasında Milano, Partizan ile deplasmanda karşılaşacak. Kızılyıldız, Bayern Münih deplasmanına gidecek.
