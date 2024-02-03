Okay Yokuşlu ile WBA'dan kritik 3 puan

Okay Yokuşlu'nun 90 dakika oynadığı maçta WBA, Birmingham'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Okay Yokuşlu ile WBA'dan kritik 3 puan
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03 Şubat 2024 20:06
İngiltere Championship'in 30. haftasında West Bromwich Albion ile Birmingham City karşı karşıya geldi. The Hawthorns'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi WBA 1-0'lık skorla kazandı.

West Brom'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Andreas Weimann kaydetti.

WBA forması giyen milli orta saha Okay Yokuşlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Son 3 maçtaki 2. galibiyetini alan WBA, puanını 48'e yükseltti ve haftayı 5. sırada kapattı. Birmingham ise 32 puanda kaldı.

WBA gelecek hafta Ipswich'e konuk olacak. Birmingham ise Sheffield Wednesday deplasmanına gidecek.

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