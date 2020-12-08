Okan Buruk'tan hakeme: 'Sen bir ırkçısın'

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, PSG maçında 4. hakemin yaptığı ıkçılığa karşı sert bir tepki gösterdi.



Okan Buruk'un 4. hakeme sözlerinde; "Seni istemiyoruz, buradan git. Sen bir ırkçısın." dediği duyuldu.



Başakşehirli oyuncu Mehmet Topal ise; "Bu futbol değil, böyle futbol olmaz" diyerek tepki gösterdi.



