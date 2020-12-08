Okan Buruk'tan hakeme: "Sen bir ırkçısın"

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, PSG maçındaki ırkçılık skandalına sert bir tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com
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Okan Buruk'tan hakeme: 'Sen bir ırkçısın'
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08 Aralık 2020 23:47
Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, PSG maçında 4. hakemin yaptığı ıkçılığa karşı sert bir tepki gösterdi.

Okan Buruk'un 4. hakeme sözlerinde; "Seni istemiyoruz, buradan git. Sen bir ırkçısın." dediği duyuldu.

Başakşehirli oyuncu Mehmet Topal ise; "Bu futbol değil, böyle futbol olmaz" diyerek tepki gösterdi.



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