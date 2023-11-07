Galatasaray'da Okan Buruk, Bayern Münih karşısında sahaya süreceği 11'i belirledi...
Kasımpaşa maçına 11 başlayan Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro İcardi, Bayern Münih karşısında da sahada olacak. Bu isimlere Günay Güvenç ve Angelinho eklenecek.
GİZLİ GOLCÜ
Kasımpaşa maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Zaha, Bayern Münih karşısında da takımın gizli golcüsü olarak görev yapacak.
Kasımpaşa maçına 11 başlayan Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro İcardi, Bayern Münih karşısında da sahada olacak. Bu isimlere Günay Güvenç ve Angelinho eklenecek.
GİZLİ GOLCÜ
Kasımpaşa maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Zaha, Bayern Münih karşısında da takımın gizli golcüsü olarak görev yapacak.