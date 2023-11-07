Okan Buruk'un gizli golcüsü; Zaha

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Kasımpaşa maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Wilfried Zaha, Bayern Münih karşısında da takımın gizli golcüsü olarak görev yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un gizli golcüsü; Zaha
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07 Kasım 2023 07:55
Galatasaray'da Okan Buruk, Bayern Münih karşısında sahaya süreceği 11'i belirledi...

Kasımpaşa maçına 11 başlayan Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro İcardi, Bayern Münih karşısında da sahada olacak. Bu isimlere Günay Güvenç ve Angelinho eklenecek.

GİZLİ GOLCÜ

Kasımpaşa maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Zaha, Bayern Münih karşısında da takımın gizli golcüsü olarak görev yapacak. 

 

 

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