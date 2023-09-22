Okan Buruk'tan öğrencilerine terapi: 'Elimizden kaçırdık'

Okan Buruk, maçtan sonra bir hayli üzgün olan öğrencilerine adeta terapi uyguladı. Kafalarını yerden kaldırmaları gerektiğini dile getiren tecrübeli hoca net bir konuşma yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan öğrencilerine terapi: 'Elimizden kaçırdık'
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22 Eylül 2023 10:05
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag maçı sonrasında soyunma odasında bir hayli üzgün olan öğrencileriyle konuştu.

Öğrencilerinin ortaya koyduğu mücadeleyi takdir eden Buruk, daha çok yol kat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

'Yola devam etmeliyiz'

Buruk, "Kafanızı kaldırın, üzülmeye gerek yok. Daha iyisini yapabileceğimizi bundan çok daha farklı bir sonuç alabileceğimizi zaten biliyordunuz. Onları elimizden kaçırdık. Bu saatten sonra hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Önümüzde Başakşehir maçı olacak. Ligde de hedefimizin Şampiyonlar Ligi olduğunu unutmadan önümüze bakmalı ve yola devam etmeliyiz" diye konuştu.

Bu arada Buruk'un, cumartesi günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasında rotasyon yapma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu öğrenildi. 

 
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