Okan Buruk'tan Morata sorusuna yanıt

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçı sonrası Alvaro Morata transferi hakkındaki soruya yanıt verdi.
MORATA SORUSUNA YANIT
Alvaro Morata transferinin gelişmeleri hakkındaki soruya yanıt veren Okan Buruk, "Hücumda 1 oyuncu daha, 3-4-1-2'yi Tottenham maçında çok iyi oynadık. Tadı damağımızda kaldı, Icardi ile 3-4-1-2... Daha sonra bu oyunu çıkaramadık. Bugün ikinci yarı yaptık. Daha dominant oynadık. Belki bugün özelinde, kenardan dile getirmeye çalıştım. İki forvete dönünce rakip ceza sahasında üstünlük kurduk. İki tane kafa toplarında etkili oyuncu var. Oraya daha çok top atabilirdik. Kenar ortalarında daha fazla buluşturabilirdik iki santrforumuzu. İki sistemi oynayan Galatasaray var. Bundan sonraki dönemde transferlerimizle birlikte kafamda planlar var. 3'lü oynamayı seviyorum, buna uygun oyuncularla bu sistemi devam ettirmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ
Relevo ve Fabrizio Romano'nun haberlerine göre; Alvaro Morata, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi. İki kulüp arasında operasyonda son aşamaya gelindi. Galatasaray'ın Morata'ya yıllık 6 milyon euro maaş teklif ettiği kaydedildi.
MORATA SORUSUNA YANIT
Alvaro Morata transferinin gelişmeleri hakkındaki soruya yanıt veren Okan Buruk, "Hücumda 1 oyuncu daha, 3-4-1-2'yi Tottenham maçında çok iyi oynadık. Tadı damağımızda kaldı, Icardi ile 3-4-1-2... Daha sonra bu oyunu çıkaramadık. Bugün ikinci yarı yaptık. Daha dominant oynadık. Belki bugün özelinde, kenardan dile getirmeye çalıştım. İki forvete dönünce rakip ceza sahasında üstünlük kurduk. İki tane kafa toplarında etkili oyuncu var. Oraya daha çok top atabilirdik. Kenar ortalarında daha fazla buluşturabilirdik iki santrforumuzu. İki sistemi oynayan Galatasaray var. Bundan sonraki dönemde transferlerimizle birlikte kafamda planlar var. 3'lü oynamayı seviyorum, buna uygun oyuncularla bu sistemi devam ettirmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ
Relevo ve Fabrizio Romano'nun haberlerine göre; Alvaro Morata, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi. İki kulüp arasında operasyonda son aşamaya gelindi. Galatasaray'ın Morata'ya yıllık 6 milyon euro maaş teklif ettiği kaydedildi.