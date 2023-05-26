Okan Buruk'tan kadro kararı! Oyunculara flaş uyarı!

30 Mayıs Salı günü Eryaman Stadı'nda oynanacak Ankaragücü maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da, teknik heyet tedbiri elden bırakmıyor. Florya'daki şampiyonluk havasının rehavet yaratmasından çekinen Okan Buruk, oyuncularına uyarı üstüne uyarıda bulunuyor.
'Onların da hedefi var'
Ankaragücü deplasmanının hiç kolay geçmeyeceğini hatırlatan başarılı çalıştırıcı, "Bizim şampiyonluk hedefimiz varsa, onların da ligde kalma hedefi var. Bu sezonki en zor maçımız bu olacak. Sahada en iyisini yapmak zorundayız. Konsantrasyon ve mücadeleden bir an olsun taviz vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.
Kadronun durumundan memnun
Okan hocanın son viraja girilirken üzerinde en hassasiyetle durduğu konulardan biri de Ankaragücü karşısına tam kadro çıkmaktı. Her ne kadar Zaniolo'nun kırmızı kart cezası olsa da özellikle haftalardır sarı kart sınırında yer alan oyuncuların fire vermemesi, şu ana kadar da herhangi bir sakatlık yaşanmaması, Buruk'u bir hayli memnun etmiş durumda. Bu sezon takımı zirvede tutan ideal 11'i sahaya sürebilecek olan Okan Buruk, kazanan kadroyu Başkent'te bozmayı düşünmüyor.
Yönetimden Başkent çıkarması
Teknik heyet Florya'da oyuncuları zafere motive etmeye çalışırken, yönetim de boş durmuyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, zorlu deplasman öncesi tesislere giderek takımı ziyaret edecek, hocaya desteğini iletecek. Burada galibiyet priminin de açıklanması bekleniyor. Galatasaray Yönetimi ayrıca Ankaragücü deplasmanına da tam kadro halinde gidecek ve tam anlamıyla bir gövde gösterisi gerçekleşecek.
'Onların da hedefi var'
Ankaragücü deplasmanının hiç kolay geçmeyeceğini hatırlatan başarılı çalıştırıcı, "Bizim şampiyonluk hedefimiz varsa, onların da ligde kalma hedefi var. Bu sezonki en zor maçımız bu olacak. Sahada en iyisini yapmak zorundayız. Konsantrasyon ve mücadeleden bir an olsun taviz vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.
Kadronun durumundan memnun
Okan hocanın son viraja girilirken üzerinde en hassasiyetle durduğu konulardan biri de Ankaragücü karşısına tam kadro çıkmaktı. Her ne kadar Zaniolo'nun kırmızı kart cezası olsa da özellikle haftalardır sarı kart sınırında yer alan oyuncuların fire vermemesi, şu ana kadar da herhangi bir sakatlık yaşanmaması, Buruk'u bir hayli memnun etmiş durumda. Bu sezon takımı zirvede tutan ideal 11'i sahaya sürebilecek olan Okan Buruk, kazanan kadroyu Başkent'te bozmayı düşünmüyor.
Yönetimden Başkent çıkarması
Teknik heyet Florya'da oyuncuları zafere motive etmeye çalışırken, yönetim de boş durmuyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, zorlu deplasman öncesi tesislere giderek takımı ziyaret edecek, hocaya desteğini iletecek. Burada galibiyet priminin de açıklanması bekleniyor. Galatasaray Yönetimi ayrıca Ankaragücü deplasmanına da tam kadro halinde gidecek ve tam anlamıyla bir gövde gösterisi gerçekleşecek.