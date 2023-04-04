Okan BuruK'tan Erden Timur'a mesaj!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının zirve yarışında yeniden avantaj elde etmesinin keyfini çıkarıyor. Adana Demirspor karşısında zor da olsa gelen zafer, sarı-kırmızılıları coştururken, soyunma odasında yaşanan önemli bir detay daha ortaya çıktı.



Okan Buruk ile Erden Timur'un ayak üstü kısa bir sohbet yaptığı, başarılı çalıştırıcının bu görüşmede, "Akhisar'la Türkiye Kupası aldım, Başakşehir'le lig şampiyonu oldum, inşallah Galatasaray'la iki kupayı da kazanacağız. İki kupayı da çok istiyorum" dediği öğrenildi.



Bu sözler üzerine Erden Timur'un bu zorlu yolda Buruk ve ekibine tam destek sözü verdiği belirtildi.





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