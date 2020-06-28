Okan Buruk: 'Şampiyonluk için daha güçlü oyun lazım'

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.



Galatasaray karşısında gereksiz yere geriye yaslandıklarını ifade eden Buruk, ""İlk 10 dakika maça iyi başladık, oyuna hükmettik. Sonra gereksiz geriye yaslandık. Bloklar arasına pas yedik. Devre arası daha öne doğru oynamamız gerektiğini ifade ettim. Çok gereksiz geri kaçtık. Bunun nedeni de Emre Akbaba'nın en önde oynaması ve sürekli gezmesi" dedi.



Galatasaray karşısında iyi oynamadıklarının altını çizen Buruk, "Bugün çok iyi değildik. Buna rağmen 4-3-3'e karşı 4-4-2'ye döndük, baskı yapmaya çalıştık ve başarılı olup golü bulduk. Daha sonra 2. golü bulmaya çalıştık, fırsatlar geldi ama çıkarken kaptırdığımız toptan gol yedik" şeklinde konuştu.



Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Buruk, "Trabzonspor'un 2 puan, Galatasaray'ın 8 puan önünde olmak düşündüğümüz bir şeydi. Şu anda avantajlı durumdayız. Önemli eksikler verdik, önümüzdeki hafta çok zor bir maçımız var. Haftaya rakiplerimiz de birbirleriyle oynuyor. Şu anda avantajlı olan, lider olan takımız. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Lige çok kötü başladık, sonunu iyi bitireceğiz dedik. Şu anda bu yolda ilerliyoruz. Yarış devam ediyor, herkes yarışın içinde. Biz takım olarak şampiyon olmak istiyoruz, tabii ki daha iyi olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



