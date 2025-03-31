Okan Buruk: 'Panik yapmaya gerek yok!'

Beşiktaş'a Dolmabahçe'de 2-1 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk eleştiri oklarının hedefi oldu.
Sarı kırmızılı taraftarların sosyal medyada istifaya davet ettiği tecrübeli teknik adam, pazar günü yapılan idman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı.
Bu mağlubiyetin dünyanın sonu olmadığını söyleyen Buruk, "28 maç sonra bir kere yenildik diye herkes üstümüze gelmeye başladı. Bu takım rekorlar parçaladı. Üst üste iki kere şampiyon oldu. Hala 6 puan öndeyiz ve şampiyonluğn en güçlü adayıyız." vurgusunda bulundu.
"FENERBAHÇE'Yİ YENECEĞİZ"
Takım olarak bu yenilginin üstesinden geleceklerini belirten Buruk, "Bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Önemli olan ayakta kalabilmektir. Hem mental hem de fiziksel olarak ayakta kalmalıyız. Bu yenilgiyi unutup hedeflerimize ulaşacağız. Fenerbahçe'yi yenip iki kupayı da alacağız." ifadelerini kullandı.
ABDÜLKERİM İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ
Oyundan aldığı için kendisine tepki gösteren Abdülkerim ile de özel olarak görüşen Buruk, "Maçın gidişatına göre bir karar veriyorum. Bazen doğru bazen yanlış olabiliyor. Herkesin sahaya odaklanmasını istiyorum." dedi.
Sarı kırmızılı taraftarların sosyal medyada istifaya davet ettiği tecrübeli teknik adam, pazar günü yapılan idman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı.
Bu mağlubiyetin dünyanın sonu olmadığını söyleyen Buruk, "28 maç sonra bir kere yenildik diye herkes üstümüze gelmeye başladı. Bu takım rekorlar parçaladı. Üst üste iki kere şampiyon oldu. Hala 6 puan öndeyiz ve şampiyonluğn en güçlü adayıyız." vurgusunda bulundu.
"FENERBAHÇE'Yİ YENECEĞİZ"
Takım olarak bu yenilginin üstesinden geleceklerini belirten Buruk, "Bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Önemli olan ayakta kalabilmektir. Hem mental hem de fiziksel olarak ayakta kalmalıyız. Bu yenilgiyi unutup hedeflerimize ulaşacağız. Fenerbahçe'yi yenip iki kupayı da alacağız." ifadelerini kullandı.
ABDÜLKERİM İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ
Oyundan aldığı için kendisine tepki gösteren Abdülkerim ile de özel olarak görüşen Buruk, "Maçın gidişatına göre bir karar veriyorum. Bazen doğru bazen yanlış olabiliyor. Herkesin sahaya odaklanmasını istiyorum." dedi.