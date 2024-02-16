Okan Buruk: "Muslera ile devam etmek istiyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fernando Muslera ile ilgili konuştu.

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Okan Buruk: 'Muslera ile devam etmek istiyoruz'
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15 Şubat 2024 23:47
Son güncelleme 16 Şubat 2024 01:10
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fernando Muslera ile ilgili açıklama yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Fernando Muslera, Galatasaray için çok önemli. Hem takım kaptanı, hem kaleci olarak önemi var. Muslera ile yola devam etmek istiyoruz." dedi.

Okan Buruk ayrıca, "Önemini her maç gösteriyor. İsteğimiz devam etmek." ifadelerini kullandı.

13 yıldır Galatasaray forması giyen takım kaptanı Fernando Muslera, 492 maçta forma giydi. Uruguaylı eldiven bir de gol kaydetti. Muslera, 492 maçta kalesinde 521 gol gördü. Ayrıca 176 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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