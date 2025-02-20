Okan Buruk: "Derbide oynamaları zor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Derbide oynamaları zor'
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20 Şubat 2025 23:51
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

MORATA VE JAKOBS

Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Buruk, sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Alvaro Morata'nın Fenerbahçe maçında oynamalarının zor olduğunu açıkladı.

GÜNAY GÜVENÇ

Öte yandan AZ Alkmaar maçındaki performansıyla dikkat çeken kaleci Günay Güvenç'in derbide oynayıp oynamayacağı hakkındaki soruya yanıt veren Buruk, "Maçı daha yeni bitirdik. Bakıp değerlendireceğiz." sözlerini sarf etti.

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