Okan Buruk: 'Derbide oynamaları zor'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
MORATA VE JAKOBS
Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Buruk, sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Alvaro Morata'nın Fenerbahçe maçında oynamalarının zor olduğunu açıkladı.
GÜNAY GÜVENÇ
Öte yandan AZ Alkmaar maçındaki performansıyla dikkat çeken kaleci Günay Güvenç'in derbide oynayıp oynamayacağı hakkındaki soruya yanıt veren Buruk, "Maçı daha yeni bitirdik. Bakıp değerlendireceğiz." sözlerini sarf etti.
MORATA VE JAKOBS
Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Buruk, sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Alvaro Morata'nın Fenerbahçe maçında oynamalarının zor olduğunu açıkladı.
GÜNAY GÜVENÇ
Öte yandan AZ Alkmaar maçındaki performansıyla dikkat çeken kaleci Günay Güvenç'in derbide oynayıp oynamayacağı hakkındaki soruya yanıt veren Buruk, "Maçı daha yeni bitirdik. Bakıp değerlendireceğiz." sözlerini sarf etti.
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