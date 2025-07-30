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Okan Buruk: "Bir sene daha kal, öyle git"

Ada ekibi ocak ayında 25 milyon avro ile kapıyı çalmış Galatasaray 40 milyon istemişti. West Ham fiyat artırmaya hazırlanırken Okan Buruk yıldız futbolcuyu ikna edince sözleşmesi uzatıldı.

calendar 30 Temmuz 2025 11:31 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2025 11:32
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Okan Buruk: 'Bir sene daha kal, öyle git'
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Galatasaray'da Victor Osimhen ve kaleci Ederson'la birlikte Barış Alper Yılmaz konusunda da sıcak gelişmeler yaşandı.

Fatih Terim döneminde çıkışa geçen, Okan Buruk ile zirve yapan Aslan'ın jokerini West Ham istedi. Ocak ayında 25 milyon avro bonservis bedelini gözden çıkaran İngiliz ekibine "35-40 milyon avrodan aşağı olmaz" mesajı verilmişti.

West Ham, Yılmaz için yeni bir teklif ile kapıyı çalmaya karar verdi. Bu sıcak gelişme üzerine teknik direktör Okan Buruk, çok sevdiği ve özel değer verdiği öğrencisiyle motivasyon görüşmesi yaptı.


OKAN BURUK: "BİR SENE DAHA KAL, ÖYLE GİT"

Barış Alper'in kamptaki çalışma azminden mutlu olan Okan Hoca, "Osimhen ve Sane hamleleri sonrasında Avrupa'nın da gözü artık Galatasaray'da! Şampiyonlar Ligi'nde senin de katkınla güçlü, iddialı ve hedefleri olan bir Galatasaray olacak. Şampiyonlar Ligi'nde oyna, bu sezon da takıma katkı sağla ve daha üst düzey takımlara, rakamlara transferini yap. Sen bu takımın değişilmez parçasısın" diyerek oyuncusunu ikna etti. Barış da kalmak isteyince sarı kırmızılılar futbolcunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

YÖNETİM, DEĞER KAZANSIN İSTİYOR

Barış Alper Yılmaz'ın ayrılması durumunda Avrupa'da muadilini bulmakta zorlanacağını düşünen sarı kırmızılı yönetim bu sezon için satışa soğuk baktı. Ki oyuncunun da gerek Okan Buruk ile gerekse yöneticilerle yaptığı görüşmede son derece pozitif bir tavır sergilemesi ve "Avrupa'ya illa da gideceğim" gibi bir tutum içinde olmaması sonucu belirledi. 

 
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