Okan Buruk, Avrupa'da bu kez farklı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sene Avrupa'da farklı bir performans ortaya koyuyor.
Sarı-kırmızılılarda daha önceki yıllarda Avrupa performansı nedeniyle eleştirilen Okan Buruk, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 9 puan topladı ve önemli bir başarı sağladı.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 13 yıl sonra üst üste 3 maç kazandı.
Galatasaray, ayrıca Ajax'ı deplasmanda mağlup eden ilk Türk takımı oldu.
