05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-3
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
2-0
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
2-1
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
4-1
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
3-3
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-1
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-1

Okan Buruk, Avrupa'da bu kez farklı!

Avrupa'daki performansı nedeniyle daha önce eleştirilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sene Devler Ligi'nde 4 haftada 9 puan topladı.

calendar 06 Kasım 2025 01:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sene Avrupa'da farklı bir performans ortaya koyuyor.

Sarı-kırmızılılarda daha önceki yıllarda Avrupa performansı nedeniyle eleştirilen Okan Buruk, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 9 puan topladı ve önemli bir başarı sağladı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 13 yıl sonra üst üste 3 maç kazandı.

Galatasaray, ayrıca Ajax'ı deplasmanda mağlup eden ilk Türk takımı oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
