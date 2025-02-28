Okan Buruk'a Lemina eleştirisi!

Galatasaray'da Mario Lemina rüzgarı esiyor. Çaykur Rizespor deplasmanında maçı çeviren Gabonlu futbolcu Fenerbahçe karşısında da takımı adına maçın adamı oldu.
GÖZLER OKAN BURUK'A DÖNDÜ
Mario Lemina'nın başarılı performansı sonrasında gözler de Okan Buruk'a döndü. Yaz aylarındaki orta saha eleştirilerine yanıt veren Buruk "Galiba maçları 12 kişi oynayacağız. Ne oynamak istediğimiz sistemi ne yapmak istediğimizi bilen var." demişti.
TARAFTAR İSTEĞİYLE TRANSFER
Yaz transfer döneminde orta saha transferi rafa kalkarken devre arasında da öncelik başka bölgelere verildi. Taraftar orta saha baskısı yaparken Mario Lemima'nın kadro dışı kalmasının akabinde tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağlandı.
ÜÇ İSİM YORGUN DÜŞTÜ
İlk yarıda Avrupa, kupa ve ligde mücadele eden Galatasaray'da Lucas Torreira ve Gabriel Sara'nın yanı sıra Dries Mertens de yoğun maç temposundan yorgun düştü.
"KEŞKE YAZIN GELSEYDİ"
Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu'dan orta sahada beklediği katkıyı alamayan Buruk, Mario Lemina'yı derbide 11'e monte etti. Birçok atağı kesen Gabonlu futbolcu henüz tam hazır olmamasına göz dolduran bir performans sergiledi. Yazdan bu yana orta saha takviyesi isteyen taraftarlar ise Lemina'nın performansı sonrasında "Keşke transfer yazın gerçekleşseydi" diye dert yandı.
GÖZLER OKAN BURUK'A DÖNDÜ
Mario Lemina'nın başarılı performansı sonrasında gözler de Okan Buruk'a döndü. Yaz aylarındaki orta saha eleştirilerine yanıt veren Buruk "Galiba maçları 12 kişi oynayacağız. Ne oynamak istediğimiz sistemi ne yapmak istediğimizi bilen var." demişti.
TARAFTAR İSTEĞİYLE TRANSFER
Yaz transfer döneminde orta saha transferi rafa kalkarken devre arasında da öncelik başka bölgelere verildi. Taraftar orta saha baskısı yaparken Mario Lemima'nın kadro dışı kalmasının akabinde tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağlandı.
ÜÇ İSİM YORGUN DÜŞTÜ
İlk yarıda Avrupa, kupa ve ligde mücadele eden Galatasaray'da Lucas Torreira ve Gabriel Sara'nın yanı sıra Dries Mertens de yoğun maç temposundan yorgun düştü.
"KEŞKE YAZIN GELSEYDİ"
Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu'dan orta sahada beklediği katkıyı alamayan Buruk, Mario Lemina'yı derbide 11'e monte etti. Birçok atağı kesen Gabonlu futbolcu henüz tam hazır olmamasına göz dolduran bir performans sergiledi. Yazdan bu yana orta saha takviyesi isteyen taraftarlar ise Lemina'nın performansı sonrasında "Keşke transfer yazın gerçekleşseydi" diye dert yandı.