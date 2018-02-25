Oğuzhan Özyakup Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde yok

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçtan önce Beşiktaş'ta büyük bir şok yaşandı. Talisca'nın yokluğunda Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'ın en büyük kozu olması beklenen kaptan Oğuzhan Özyakup, bir gece önce yaşadığı mide rahatsızlığından dolayı derbinin kadrosuna alınmadı.Önder Özen: "Emre Belözoğlu'ndan sonra Oğuzhan en değerli Türk oyuncusudur. Haksızlık yapıyoruz, formsuz olduğu, fiziksel olarak yeterli olmadığını söylüyorlar, ben katılmıyorum"