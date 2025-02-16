Oğuz Aydın: "Hocam nerede oynatırsa oynatsın!"

Fenerbahçe'nin evinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği maçta Sarı-Lacivertliler'in 2. golünü atan Oğuz Aydın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Oğuz Aydın: 'Hocam nerede oynatırsa oynatsın!'
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16 Şubat 2025 21:17
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı sahasında 3-1 mağlup etti.

Sarı-Lacivertliler'in 2. golünü kaydeden Oğuz Aydın, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. 
"HOCAM NEREDE OYNATIRSA OYNATSIN"

Mücadeleyi değerlendiren Aydın, "Takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Taraftarlarımızın desteğiyle iyi bir oyun oynadık. Hocamızın dediği gibi maç maç gideceğiz, önümüze bakacağız. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, hocamız nerede oynatırsa oynatsın..." ifadelerini kullandı.
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