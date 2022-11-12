Oğulcan Çağlayan: 'Kalecimize iş düşmedi'

Giresunspor forması giyen Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu.
Oğulcan, "Sanırım Fenerbahçe'nin bu sezon ligde iç sahada yenilgisi yoktu. Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz. Kapalı gişe bir ortamda, alınan 3 puan." diye konuştu.
26 yaşındaki futbolcu sözlerini, "Çok ezilen olmadık, bu çok güzel. Gayet rahat, sakin şekilde oynadık. Kalecimize iş düşmedi." diye tamamladı.
Oğulcan, "Sanırım Fenerbahçe'nin bu sezon ligde iç sahada yenilgisi yoktu. Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz. Kapalı gişe bir ortamda, alınan 3 puan." diye konuştu.
26 yaşındaki futbolcu sözlerini, "Çok ezilen olmadık, bu çok güzel. Gayet rahat, sakin şekilde oynadık. Kalecimize iş düşmedi." diye tamamladı.
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