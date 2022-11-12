Oğulcan Çağlayan: 'Kalecimize iş düşmedi'

Giresunspor forması giyen Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu.



Oğulcan, "Sanırım Fenerbahçe'nin bu sezon ligde iç sahada yenilgisi yoktu. Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz. Kapalı gişe bir ortamda, alınan 3 puan." diye konuştu.



26 yaşındaki futbolcu sözlerini, "Çok ezilen olmadık, bu çok güzel. Gayet rahat, sakin şekilde oynadık. Kalecimize iş düşmedi." diye tamamladı.





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