Oğulcan Çağlayan: "Kalecimize iş düşmedi"

Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; giresunspor.com.tr
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Oğulcan Çağlayan: 'Kalecimize iş düşmedi'
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12 Kasım 2022 19:44
Giresunspor forması giyen Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu.

Oğulcan, "Sanırım Fenerbahçe'nin bu sezon ligde iç sahada yenilgisi yoktu. Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz. Kapalı gişe bir ortamda, alınan 3 puan." diye konuştu.

26 yaşındaki futbolcu sözlerini, "Çok ezilen olmadık, bu çok güzel. Gayet rahat, sakin şekilde oynadık. Kalecimize iş düşmedi." diye tamamladı.

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