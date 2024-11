Öğretmenliği ve sporculuğuyla öğrencilerine rol model oluyor

Türkiye Bocce Milli Takımı oyuncusu ve antrenör olan, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği yapan Mehmet Karataş, eğitimci kimliğinin yanı sıra spor kariyeriyle de öğrencileri için ilham kaynağı oluyor.



Karataş, lise çağındayken demir bilyelerle oynanan spor dalı bocceyi, Türkiye'ye getiren öğretmeni Yılmaz Balaban'ın okulunda yaptığı tanıtım sayesinde öğrendi.



Henüz 18 yaşındayken Türkiye Bocce Milli Takımı oyuncusu seçilen Karataş, ulusal ve uluslararası çeşitli müsabakalara katılarak dereceler aldı.



Karataş, bir yandan bocce sporunda kendisini geliştirirken bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) milli sporcu atamasıyla 2012'de Çatalca Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görevlendirildi.



Aynı zamanda Bocce A Milli Takım Antrenörü olan Karataş, sporculukta elde ettiği disiplini öğretmenlik mesleğine taşırken okulun bahçesine belediyenin desteğiyle kurduğu bocce sahasında öğrencilerinin hayallerine ulaşmasına destek oluyor.



Spor ve eğitimi harmanladığı bu yolculukta gençlere hem akademik hem de sportif anlamda ilham kaynağı olan Karataş, bocce sporunun Türkiye'de yaygınlaşması için yaptığı çalışmalarla da dikkati çekiyor.



"Sporu seven çocukların gözünde beden eğitimi öğretmenleri kahraman gibi"



Sporculukla başlayıp öğretmenlik ve antrenörlükle taçlandırdığı kariyer yolculuğunu AA muhabirine anlatan Mehmet Karataş, yaklaşık 25 yıldır bocce sporuyla ilgilendiğini, bu süreçte çeşitli müsabakalarda yarıştığını söyledi.



Boccenin çakıllı toprak zemin üstünde oynanan bir oyun ve spor dalı olduğunu dile getiren Karataş, oyunun kız erkek karışık ya da kızlar ve erkekler ayrı kategorilerde değerlendirilerek oynanabildiğini, 13 sayıya ulaşanın müsabakayı kazanarak bir üst tura geçtiğini ifade etti.



Karataş, milli sporcuların öğretmen olarak atanmasında uluslararası derece yapmanın ya da en az 10 kez takım sporlarında yurt dışında ülkeyi temsil etmenin gerektiğini belirtti. Kendisinin de bu şekilde atanarak beden eğitimi öğretmenliğine başladığını anlatan Karataş, meslekte 13'üncü yılına girdiğini, son 3 yıldır da İlçe Spor Koordinatörlüğü yaptığını dile getirdi.



Öğretmenlikle sporculuğun birbirini beslediğini ve hem kendisi hem de öğrenciler için güzel sonuçların ortaya çıktığını kaydeden Karataş, "Sporu seven çocukların gözünde beden eğitimi öğretmenleri kahraman gibi oluyor. Milli sporcuyuz, ayrıca milli sporcu olan kendi öğrencilerim de var. Bizim çocuklar da bizleri görüyor. Televizyonlardan, sosyal medyadan izliyorlar. Kendilerine rol model olarak gördükleri için de heyecanlı bir şekilde sporlarını yapıyorlar, adapte oluyorlar. Onların gelişimi için de güzel oluyor." ifadelerini kullandı.



"Sahamızdan bir sürü Türkiye derecesi ve milli sporcu çıktı"



Mehmet Karataş, öğrencileri 5'inci sınıfta bocce sporuyla tanıştırdığını belirterek, okulda toplam 600 öğrencinin olduğunu, hepsinin de bu sporu bildiğini söyledi.



Boccenin misket oyununa benzediğini anlatan Karataş, "Çağımızda şu anda küçük çocuklar misket oyununu bilmiyor. Sahayı büyük bir misket alanı gibi düşünün. Burada gelip oynayabiliyorlar. Kendilerini geliştiriyorlar. Okullar arası müsabakalarda başarılı olursak Türkiye şampiyonalarına gidiyoruz. Bu sahamızdan bir sürü Türkiye derecesi ve milli sporcu çıktı." dedi.



Milli sporculuğun çocukların gözünde en üst seviye olduğunu belirten Karataş, "Ortaokulu bitirip liseye geçen ya da üniversiteye geçen öğrencilerim var. Hepsinin hedefi milli sporcu olabilmek. Ülkemizin bayrağını göndere çekebilmek. Bu aşkla çalışmalarına devam ediyorlar." diye konuştu.



Sporculuk kariyerinde kendisini gururlandıran bir anı aktaran Karataş, 2 sene önce Yunanistan'da yapılan uluslararası turnuvada beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda milli sporcu olan takım arkadaşları Faik Dursun Öztürk, Caner Makara'yla beraber üçlü takımlarda şampiyonluğu yakaladıklarını, bunun kendileri için unutulmaz bir an olduğunu ifade etti.



Hedef, boccenin okullarda ilk 3 oyun arasına girmesi



Milli takım antrenörlüğünde karşılaştığı zorluklara değinen Karataş, başka illerden gelen milli sporcuları bir araya getirip takım oluşturmanın zor olduğunu, sporcuları kaynaştırıp uyumu yakalayarak başarı elde etmeye odaklandıklarını anlattı.



Karataş, bocce sporunun Türkiye'ye 1992'de geldiğini, 2005'te Türkiye Bocce, Bowling, Dart Federasyonunun kurulduğunu, 2014'te de okul sporlarına girdiğini belirtere, hedeflerinin okullarda en çok oynanan oyunlarda ilk 6 arasında yer alan bu sporu ilk 3'e çıkarmak olduğunu kaydetti.



Millet bahçelerine ve parklara bocce sahalarının kurulmasını istiyor



Karataş, yurt dışında park ve bahçelerde bocce sahalarının çok yaygın olduğunu, özellikle Fransa ve İtalya'da yaşlıların, gençlerin sahada buluşup oynadıklarını belirterek, "Bunun sonucunda bu ülkelerden daha çok şampiyonlar çıkıyor. Benim projem de millet bahçelerimiz, park alanları olsun, oralara küçük küçük bocce sporunu yapabileceğimiz yerler yapıp yetenekleri keşfetmek." şeklinde konuştu.



Türkiye'de sadece Mersin, Antalya ve Ankara'da kapalı bocce sahasının olduğunu ve bu illerden iyi sporcuların çıktığını söyleyen Karataş, "Bizim dezavantajımız kış boyu çoğu zaman antrenmanları yapamıyoruz. Kapalı alanlar arttığı sürece sporumuzda başarılı sporcular daha da artacaktır diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.