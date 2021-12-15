OGM Ormanspor, deplasmanda Sepsi SIC'i yendi!

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda son 32 turu ilk maçında deplasmanda Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını 52-80 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor, deplasmanda Sepsi SIC'i yendi!
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15 Aralık 2021 23:02
OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda son 32 turu ilk maçında deplasmanda Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımı ile karşılaştı.

Sepsi Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini iyi bir oyunla 10-25 üstün geçen Ankara temsilcisi, ikinci çeyrekte de skor avantajını koruyarak maçın devresine 31-46 önde girmeyi başardı.

Başa baş mücadelenin yaşandığı üçüncü periyodu da 43-57 üstün geçen OGM Ormanspor, dördüncü periyotta da skor farkını artırarak karşılaşmayı 52-80 kazandı.

Bu maçın rövanşı 22 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da Ankara'da oynanacak.


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