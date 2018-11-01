İşte Obradovic'in flaş röportajdaki sözleri:

"SAVUNMAMIZIN DA ETKİSİ VAR"

"BİR OYUNCU MAÇI VE TAKIMI DEĞİŞTİRDİ"

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Bayern Münih'i 4 sayı farkla mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu."Bu bir EuroLeague maçı. Eğer, burada EuroLeague'de bir maçın kolay olacağını düşünen varsa yanılıyor. Mükemmel bir rakibi yendik. Açıkçası, bugünün iyi olmadığımızı düşünen varsa onun fikridir.""Ribauntlar bu oyunun bir parçası. Özellikle, son çeyrekte 9 hücum ribauntları vardı. Kısaların da ribaunda destek vermesi gerekiyor. Nasıl savunma yaptığımızın da etkisi var. Topu da çaldık bugün.""Bugün bir oyuncu, maçı ve takımı değiştirdi. O isim Sinan Güler. Kenardan gelen herkesin katkısına ihtiyacımız var. O zaman durumumuz farklı oluyor."