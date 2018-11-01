  •  
    G.Saray, 18'lik Mısırlı yeteneği transfer etti!
  •  
    "Derbide Galatasaray favori değil, kim dedi?"
  •  
    F.Bahçe'de Ersun Yanal için kampanya başlatıldı
  •  
    G.Saray için açıklama; 'Beni aramadılar ama...'
  •  
    "G.Saray çok ağır favori, bu yüzden de F.Bahçe.."

Obradovic: "Bugün bir oyuncu maçı değiştirdi!"

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Bayern Münih maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Obradovic: 'Bugün bir oyuncu maçı değiştirdi!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2018 22:49
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Bayern Münih'i 4 sayı farkla mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

İşte Obradovic'in flaş röportajdaki sözleri:

"Bu bir EuroLeague maçı. Eğer, burada EuroLeague'de bir maçın kolay olacağını düşünen varsa yanılıyor. Mükemmel bir rakibi yendik. Açıkçası, bugünün iyi olmadığımızı düşünen varsa onun fikridir."

"SAVUNMAMIZIN DA ETKİSİ VAR"

"Ribauntlar bu oyunun bir parçası. Özellikle, son çeyrekte 9 hücum ribauntları vardı. Kısaların da ribaunda destek vermesi gerekiyor. Nasıl savunma yaptığımızın da etkisi var. Topu da çaldık bugün."

"BİR OYUNCU MAÇI VE TAKIMI DEĞİŞTİRDİ"

"Bugün bir oyuncu, maçı ve takımı değiştirdi. O isim Sinan Güler. Kenardan gelen herkesin katkısına ihtiyacımız var. O zaman durumumuz farklı oluyor."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için