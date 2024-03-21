Oberlin Pineda: "Meksikalı oyuncular Avrupa'ya gelmekten korkuyor"

AEK'in yıldız santrforu Oberlin Pineda, Meksikalı oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Oberlin Pineda: 'Meksikalı oyuncular Avrupa'ya gelmekten korkuyor'
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21 Mart 2024 15:49
Concacaf'ta deplasmanda Panama ile karşılaşacak Meksika'da yıldız oyuncu Oberlin Pineda karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Pineda, bazı milli oyuncuların Meksika Ligi'nde çok daha rahat olduğunu ve birçoğunun daha zorlu liglerde yeni bir şeyler denemek için Avrupa'ya gitmekten korktuğunu açıkladı.

Oyuncuların çıkmak için teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Oberlin Pineda şu açıklamalarda:

"Yurtdışında oynamaya teşvik edilmeliler. Ancak zor çünkü ligimiz gelişti ve bu nedenle orada kalma eğilimindeyiz. Biz Meksikalı oyuncular, Meksika futbolunu ilerletmek için dışarı çıkıp diğer ülkelerin kapılarını çalmaktan korkuyoruz."

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