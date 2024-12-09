Nwakaeme'ye özel program: Derbiye hazırlık

Kasımpaşa maçında ikinci yarıda takımını sırtlayan Nwakaeme, Galatasaray derbisine özel bir programla hazırlanacak.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme'ye özel program: Derbiye hazırlık
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09 Aralık 2024 10:15
Son güncelleme 09 Aralık 2024 10:20
Ligde kötü günler geçiren Trabzonspor, 16 Aralık Pazartesi günü oynayacağı Galatasaray maçı için derbiye hazırlanacak.

Berabere sona eren Kasımpaşa maçında ikinci yarıda oyuna girip takımını sırtlayan Nwakaeme'nin, sahada kalma süresini artırmak için çalışmalar yapılacak. Galatasaray derbisinde ilk 11'de başlaması beklenen 35 yaşındaki sol kanat, sakatlıktan yeni çıktığı için henüz tam olarak 90 dakikayı kaldırabilecek durumda değil. Bu nedenle Nijeryalı yıldıza bu hafta özel bir program uygulanacak.
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