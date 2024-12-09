Nwakaeme'ye özel program: Derbiye hazırlık

Ligde kötü günler geçiren Trabzonspor, 16 Aralık Pazartesi günü oynayacağı Galatasaray maçı için derbiye hazırlanacak.
Berabere sona eren Kasımpaşa maçında ikinci yarıda oyuna girip takımını sırtlayan Nwakaeme'nin, sahada kalma süresini artırmak için çalışmalar yapılacak. Galatasaray derbisinde ilk 11'de başlaması beklenen 35 yaşındaki sol kanat, sakatlıktan yeni çıktığı için henüz tam olarak 90 dakikayı kaldırabilecek durumda değil. Bu nedenle Nijeryalı yıldıza bu hafta özel bir program uygulanacak.
Berabere sona eren Kasımpaşa maçında ikinci yarıda oyuna girip takımını sırtlayan Nwakaeme'nin, sahada kalma süresini artırmak için çalışmalar yapılacak. Galatasaray derbisinde ilk 11'de başlaması beklenen 35 yaşındaki sol kanat, sakatlıktan yeni çıktığı için henüz tam olarak 90 dakikayı kaldırabilecek durumda değil. Bu nedenle Nijeryalı yıldıza bu hafta özel bir program uygulanacak.