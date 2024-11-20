Philadelphia 76ers koçu Nick Nurse ve takım başkanı Daryl Morey'nin takımdan gönderilme tehlikesi içinde olmadıkları iddia edildi.



76ers ekibi 2024-25 sezonuna sadece 2-11'lik bir dereceyle başlamış olmasına rağmen, The Athletic, Nurse veya Morey'nin iş durumu hakkında takım içinde herhangi bir görüşmenin yapılmadığını bildirdi.



Sixers'ın takımı, Joel Embiid, Tyrese Maxey ve Paul George'u aynı anda sahaya sürme fırsatı bulduğunda değerlendirmek istediği belirtildi.



Philly ekibi Nurse'ü 2023'te Doc Rivers'ın yerine başantrenör olarak işe almıştı. Morey ise Kasım 2020'de organizasyona dahil olmuş ve geçtiğimiz Aralık ayında 2027-28 sezonu sonuna kadar kontratını uzatmıştı.



