05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
0-0
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
2-2
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-0
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-2
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
2-1
05 Ekim
Juventus-AC Milan
0-0
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-2
05 Ekim
AS Monaco-Nice
2-2
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
0-1
05 Ekim
Strasbourg-Angers
5-0
05 Ekim
Lille-PSG
1-1
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
2-1
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
1-1
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
1-1
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
1-2
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-2
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
4-0
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
1-0
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
2-1
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-0
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
5-0
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
1-0
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
0-0
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
4-1
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-1
05 Ekim
Everton-C.Palace
2-1
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
2-0
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-1
05 Ekim
Brentford-M.City
0-1
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
0-0DA

Nuri Şahin: "Bazı şeyleri oturtacağız"

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Göztepe maçının ardından konuştu.

calendar 05 Ekim 2025 22:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nuri Şahin: 'Bazı şeyleri oturtacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Göztepe'ye 1-0 yenilen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, "İki hafta sonra daha iyi bir Başakşehir'i sahaya yansıtmak istiyoruz ama devre arasına kadar biraz acı çekerek bazı şeyleri oturtacağız. Ondan sonra eminim her şey daha iyi olacaktır." dedi.

Şahin, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, Göztepe'yi tebrik ederek, müsabakanın bekledikleri gibi geçtiğini söyledi.

Maçtan önce Göztepe'nin çok net bir oyununun olduğunu söylediğini hatırlatan Şahin, rakiplerinin ilk yarıda penaltıyı değerlendirememesine rağmen çok şanssız bir gol yediklerini belirtti.



Şahin, Göztepe gibi bir takıma karşı pozisyona girmenin çok zor olduğunu aktararak, "İkinci yarıda elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Oyunumuz yavaş yavaş oturuyor. İstediğim oyun yavaş yavaş oturuyor. Üçüncü bölgede hala belirli eksiklerimiz var. Rakip ceza sahasında daha fazla pas yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Milli maç arasını nasıl değerlendireceklerinin sorulması üzerine Şahin, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce sezonun ortasında bir takıma gelmek çok zor, kolay değil ama biz bunu bilerek geldik. Çok iyi bir ekipte, iyi oyunculardan oluşan doğru bir yerdeyiz şu anda. Yanlış değilsem 3,5-4 hafta oldu. Her şeyin bir anda çok iyi gitmesi veya istediğimiz oyunu bulmamız tabii biraz zaman alacak."

Şahin, maçlarda ve antrenmanlarda oyuncuları tanımaya ve ideal kadroyu bulmaya çalıştıklarını belirterek, "Bizim için önümüzdeki 2 hafta tabii ki çok değerli. İki hafta sonra daha iyi bir Başakşehir'i sahaya yansıtmak istiyoruz ama devre arasına kadar biraz acı çekerek bazı şeyleri oturtacağız. Ondan sonra eminim her şey daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.