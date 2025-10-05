Nuri Şahin: 'Bazı şeyleri oturtacağız'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Göztepe'ye 1-0 yenilen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, "İki hafta sonra daha iyi bir Başakşehir'i sahaya yansıtmak istiyoruz ama devre arasına kadar biraz acı çekerek bazı şeyleri oturtacağız. Ondan sonra eminim her şey daha iyi olacaktır." dedi.



Şahin, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, Göztepe'yi tebrik ederek, müsabakanın bekledikleri gibi geçtiğini söyledi.



Maçtan önce Göztepe'nin çok net bir oyununun olduğunu söylediğini hatırlatan Şahin, rakiplerinin ilk yarıda penaltıyı değerlendirememesine rağmen çok şanssız bir gol yediklerini belirtti.

Şahin, Göztepe gibi bir takıma karşı pozisyona girmenin çok zor olduğunu aktararak,değerlendirmesinde bulundu.Milli maç arasını nasıl değerlendireceklerinin sorulması üzerine Şahin, şöyle konuştu:Şahin, maçlarda ve antrenmanlarda oyuncuları tanımaya ve ideal kadroyu bulmaya çalıştıklarını belirterek,ifadelerini kullandı.