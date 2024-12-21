Nuno Lima: 'İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum'

Alanyaspor'un Portekizli oyuncusu Nuno Lima, konuk oldukları Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma hakkında konuşan 23 yaşındaki oyuncu "Ben bugün iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. 1 puan aldık ama 3 puan alabilirdik. 2. golü de attık ama iptal oldu. Beşiktaş, daha sonra üzerimize geldi ama iyi savunduk ve maçı bitirdik." ifadelerini kullandı.
Karşılaşma hakkında konuşan 23 yaşındaki oyuncu "Ben bugün iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. 1 puan aldık ama 3 puan alabilirdik. 2. golü de attık ama iptal oldu. Beşiktaş, daha sonra üzerimize geldi ama iyi savunduk ve maçı bitirdik." ifadelerini kullandı.