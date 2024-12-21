Nuno Lima: 'İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum'

Alanyaspor'un Portekizli oyuncusu Nuno Lima, konuk oldukları Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma hakkında konuşan 23 yaşındaki oyuncu "Ben bugün iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. 1 puan aldık ama 3 puan alabilirdik. 2. golü de attık ama iptal oldu. Beşiktaş, daha sonra üzerimize geldi ama iyi savunduk ve maçı bitirdik." ifadelerini kullandı.