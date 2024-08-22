Denver Nuggets başkanı Josh Kroenke, yıldız oyuncusu Jamal Murray'nin 2024 playoffları ve Paris Olimpiyat Oyunları sırasında tamamen sağlığına kavuşmamış bir şekilde oynadığını açıkladı.



Kroenke, Murray'nin sağlığının, her iki turnuvada da beklentilerin altında kalan performansında önemli bir rol oynadığını vurguladı.



Murray'in yetersiz Olimpiyat performansı, maç başına 38,5 dakikada ortalama 20,6 sayı, 4,3 ribaund ve 5,6 asist ürettiği zorlu bir NBA playoff serisinin hemen ardından geldi.



Kroenke, Murray'in sıkıntılarını fiziksel zorluklarına bağlayarak ele aldı:



"Dünyanın en iyilerine karşı mücadele ettiğinizde, ister NBA playofflarında ister Olimpiyatlarda olsun, rakiplerinizin en iyi silahlarıyla karşı karşıya gelirsiniz. Ve eğer %100 sağlıklı olmamanıza rağmen hala o noktada yer almak istiyorsanız, Jamal gibi bu sorunlara rağmen mücadele etmeye çalışırsınız.



Ama onun %100 sağlıklı olmadığını biliyorum. Oynadığı maç sayısı, tüm adamlarımızın oynadığı maç sayısı ve buna bağlı olarak vücutlarındaki aşınma ve yıpranmayı düşünürsek..."



Kroenke ayrıca Murray'nin dayanıklılığını vurgulayarak, birçok kişiyi parkelerden uzak tutacak sakatlıklara rağmen sahada yer aldığını sözlerine ekledi:



"Jamal da oldukça hırpalanmıştı. Bence bu, bir insan olarak bu denli dirayetli olduğu için hafife alınan bir şey. Bazı oldukça sert darbelere rağmen sahada kaldı ve bu durum muhtemelen çoğu insanı maçlardan uzak tutardı."



Nuggets'ın kilit oyuncularından Murray, Olimpiyatlar sırasında her zamanki formunu yakalamakta zorlanmıştı. Nuggets yıldızı 20,5 dakikada %14,3 üçlük isabetiyle yalnızca 6 sayı ortalamasında kalmış ve ayrıca 3 ribaund ve 3,8 asist üretebilmişti.



Bu durum, maç başına %48,1 şut yüzdesiyle, üç sayılık çizginin gerisinden %42,5'lik isabet oranıyla 21,2 sayı, 4,1 ribaund ve 6,5 asist ortalamaları yakaladığı etkileyici NBA sezonuyla büyük bir tezat oluşturuyordu.



Murray'nin kadroda olduğu Kanada milli takımı, grup aşamasında namağlup bir performans sergilemesine rağmen çeyrek finalde ev sahibi ülke Fransa'ya 82-73 yenilerek elenmişti.





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