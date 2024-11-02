Nottingham Forest seriye bağladı!

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Nottingham Forest, konuk ettiği West Ham'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nottingham Forest seriye bağladı!
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02 Kasım 2024 19:57
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Nottingham Forest, West Ham'ı konuk etti.

The City Ground'da oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Chris Wood, 65. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 78. dakikada  Ola Aina kaydetti.

West Ham'da ise Edson Alvarez rakibine sert müdahalesi sonrası, 45+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

NOTTINGHAM SERİYE BAĞLADI

Ligde üst üste 3. maçını kazanan Nottingham, puanını 19'a yükselterek 3. sıraya yükseldi. West Ham ise 11 puanla 14. sırada konumlandı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Nottingham Forest, Newcastle United'ı konuk edecek. West Ham ise Everton'u ağırlayacak.

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