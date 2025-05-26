Nikola Mirotic, Monaco ile anlaşma sağladı!

Fransız gazeteci Theo Quintard'ın haberine göre, Nikola Mirotic gelecek sezon için Monaco ile anlaşmaya vardı.



Eurohoops kaynakları da, İspanyol gazeteci Chema De Lucas'ın Nisan ayında duyurduğu üzere, tarafların 2+1 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştığını doğruladı.



Mirotic'in mevcut kulübü Milan da bu gelişmenin farkında. Zira oyuncunun sözleşmesinde 2025 yazında geçerli olacak bir çıkış maddesi bulunuyor ve yıldız forvet bu maddeyi kullanarak Monaco'ya transfer olacak.



2024-25 Turkish Airlines EuroLeague sezonunda Olimpia Milan formasıyla sahaya çıkan ve 2021-22 sezonunun MVP'si olan Mirotic, 30 maçta ilk beş başlayarak 17.7 sayı, 6.4 ribaund, 2.0 asist, 1.0 top çalma ve 0.3 blok ortalamalarıyla mücadele etti.



Ancak Ettore Messina'nın ekibi normal sezonu 17 galibiyet – 17 mağlubiyet ile kapatarak play-off yarışının dışında kaldı ve bu Mirotic'in EuroLeague'deki 11. sezonunun erken sonlanmasına neden oldu.



Karadağ doğumlu ve eski İspanyol milli oyuncu, daha önce EuroLeague'de FC Barcelona ve Real Madrid formaları giymişti. Avrupa kariyeri dışında, NBA'de Chicago Bulls, New Orleans Pelicans ve Milwaukee Bucks formalarıyla toplam 359 maça çıktı.



