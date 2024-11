Nihat Kahveci: 'Dusan Tadic 50 asist yapar'

Eski futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor Youtube ekranlarında Fenerbahçe'nin, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor'u 6-2'lik skorla yendiği maç için değerlendirmelerde bulundu



Nihat Kahveci'nin o açıklamaları:



"TADIC HALA PAS VERİYORDUR"



"Tadic hala pas veriyor olabilir. Tadic bu takımda her zaman oynamalı. Duvara yaslanıyor. İstediği her pası veriyor."



"EN NESYRI'YE BİLE GOL ATTIRDI"



"Youssef En-Nesyri'ye bile gol attırdı. Szymanski'ye uzatmalarda pas verdi, Polonyalı kaçırdı. Tadic'in pasları değerlendirilse 50 asistle sezonu bitirir. Gerçekten bugün de çok iyi oynadı."



"BU ADAM DAHA NE YAPSIN?"



"Oğuz Aydın'ın attığı golde Fred'e pası veren de Tadic idi. Bu adam daha ne yapsın? Oğuz Aydın bugüne kadar 43 dakika oynadı. Bugün ilk 11'de görev aldı. Allan Saint-Maximin'in sakatlığından yer açıldı ama bugün 2 gol attı. Bir tane asist yaptı. İşin defansında yardımcı olmaya çalıştı."



"OĞUZ AYDIN PERFORMANSIYLA MOURINHO'YA SESLENDİ"



"Oğuz Aydın daha ne yapsın? Bugünkü Oğuz Aydın performansından sonra Allan Saint-Maximin, İrfan Can ve Szymanski biraz düşünür. Oğuz, Alanyaspor'da uçup kaçıyordu. Her maçta skor katkısı yapıyordu. O yüzden Fenerbahçe'ye geldi."