Nihad Mujakic: "Tatil bize iyi gelecek"

Ankaragücü'nün Bosna Hersekli stoperi Nihad Mujakic, 1-1 berabere sonuçlanan Trabzonspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nihad Mujakic: 'Tatil bize iyi gelecek'
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11 Kasım 2022 23:18
Ankaragücü'nde forma giyen 24 yaşındaki Bosna Hersekli stoper Nihad Mujakic, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası arasının kendilerine iyi geleceğini söyleyen Mujakic, "Zorlu bir maçtı ancak 3 puan alabilirdik. Önümüzdeki süreçte iyi çalışıp, tatilde iyi dinlenip sezonun kalanında yukarılara çıkmaya çalışacağız." dedi.
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