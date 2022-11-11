Nihad Mujakic: 'Tatil bize iyi gelecek'

Ankaragücü'nde forma giyen 24 yaşındaki Bosna Hersekli stoper Nihad Mujakic, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Dünya Kupası arasının kendilerine iyi geleceğini söyleyen Mujakic, "Zorlu bir maçtı ancak 3 puan alabilirdik. Önümüzdeki süreçte iyi çalışıp, tatilde iyi dinlenip sezonun kalanında yukarılara çıkmaya çalışacağız." dedi.
Dünya Kupası arasının kendilerine iyi geleceğini söyleyen Mujakic, "Zorlu bir maçtı ancak 3 puan alabilirdik. Önümüzdeki süreçte iyi çalışıp, tatilde iyi dinlenip sezonun kalanında yukarılara çıkmaya çalışacağız." dedi.
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