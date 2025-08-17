Nicola Zalewski, Atalanta'ya gidiyor

JURIC'İN PROJESİNİN KİLİT İSMİ

INTER KARINI KATLADI

SEZON PERFORMANSI

Atalanta, yeni sezon için kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.Fabrizio Romano'nun haberine göre Atalanta, Roma forması giyen Nicola Zalewski transferinde mutlu sona ulaştı.İtalyan ekibi, 23 yaşındaki futbolcu için 17 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.Ivan Juric'in projesinin önemli bir parçası olması beklenen Polonyalı futbolcunun kısa süre içinde resmi imzayı atması planlanıyor.Inter, Zalewski'yi geçtiğimiz haziran ayında kiralık sözleşmesinin ardından 7 milyon Euroya kadrosuna katmıştı. Milano ekibi, genç yıldızı Atalanta'ya satarak 17 milyon euro gelir elde etti.Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda Roma ve Inter formaları ile 34 maça çıkan futbolcu 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.