17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-051'
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-051'
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
2-251'
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-277'
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Nicola Zalewski, Atalanta'ya gidiyor

Atalanta ve Inter, Nicola Zalewski'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı.

calendar 17 Ağustos 2025 16:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nicola Zalewski, Atalanta'ya gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Atalanta, yeni sezon için kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Atalanta, Roma forması giyen Nicola Zalewski transferinde mutlu sona ulaştı.

İtalyan ekibi, 23 yaşındaki futbolcu için 17 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

JURIC'İN PROJESİNİN KİLİT İSMİ


Ivan Juric'in projesinin önemli bir parçası olması beklenen Polonyalı futbolcunun kısa süre içinde resmi imzayı atması planlanıyor.

INTER KARINI KATLADI

Inter, Zalewski'yi geçtiğimiz haziran ayında kiralık sözleşmesinin ardından 7 milyon Euroya kadrosuna katmıştı. Milano ekibi, genç yıldızı Atalanta'ya satarak 17 milyon euro gelir elde etti.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda Roma ve Inter formaları ile 34 maça çıkan futbolcu 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
