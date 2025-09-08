Nico Williams, altı hafta yok!

Athletic Bilbao'ya Nico Williams'tan kötü haber geldi.
Marca'da yer alan habere göre, Türkiye - İspanya maçında sakatlanan yıldız futbolcu 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Nico Williams, Konya'da A Milli Takım'a karşı oynanan maçın ilk yarısının son anlarında sakatlanmış ve yerini Ferran Torres'e bırakmıştı.
Athletic Bilbao'da bu sezon 3 maçta süre bulan 23 yaşındaki yıldız futbolcu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
