Nick Kyrgios, Avustralya Açık 2023'ten çekildi

Nick Kyrgios, sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık 2023'ten çekildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nick Kyrgios, Avustralya Açık 2023'ten çekildi
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16 Ocak 2023 16:39
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 27 yaşındaki tenisçi Nick Kyrgios, ülkesinde düzenlenen turnuvadan sakatlığı nedeniyle çekilmek zorunda kaldı.

Avustralya Açık resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2022 Wimbledon tek erkekler finalisti ve dünyanın 21 numarası, sol diz menisküs sakatlığı nedeniyle turnuvada yer alamayacak.

Açıklamada, 27 yaşındaki oyuncu, "Bu kariyerimin en önemli turnuvalarından biriydi. Açıkçası son derece hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullandı.

2022 Wimbledon tek erkekler finalisti, 2015 Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükselmişti.

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