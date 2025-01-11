Nice, 6 gollü maçta Reims'i alt etti

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Nice, Reims'i 4-2 yendi ve 4. sıraya yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Nice, 6 gollü maçta Reims'i alt etti
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11 Ocak 2025 23:01
Son güncelleme 11 Ocak 2025 23:03
Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Reims ile Nice karşı karşıya geldi.

Auguste-Delaune Stadyumu'nda oynanan maçta Nice, Reims'i 4-2'lik skorla mağlup etti.

Konuk ekip Nice'in gollerini Evann Guessand, Gaetan Laborde(2) ve Ali Abdi kaydetti.

Ev sahibi ekip Reims'in Junya Ito ve Mamadou Diakhon ile bulduğu goller ise puan için yeterli olmadı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Nice, üst üste 4 maçlık yenilmezlik serisi (3G 1B) yakaladı ve puanını 30'a çıkartarak 4. sıraya yükseldi.

Reims ise 6 maçtır kazanamamış oldu (3B 3M) ve 20 puanla 12. sırada kaldı.

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