Milwaukee Bucks'ın yardımcı yöneticisi Milt Newton, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard ve Khris Middleton'ın playofflarda sağlıklı olması durumunda takımın "yenilmez" olacağını söyledi.



Newton, Antetokounmpo, Lillard ve Middleton'ın playofflarda sağlıklı olması durumunda Milwaukee'nin yedi maçlık bir seride "yenilmez" seviyede olacağını belirtti:



"Playofflarda hiç sağlıklı bir Dame, Giannis ve Khris üçlüsüne sahip olamadık. Ve olduğumuzda ise yenilmez bir takıma dönüşeceğimzie inanıyorum."



2023-24 sezonu öncesinde Bucks'a katılan Lillard'ın dışında, Antetokounmpo ve Middleton ikilisi 2021 yılında çoğunlukla sağlıklı kalarak takıma şampiyonluk kazandırmayı başarmıştı.



Son olarak Milwaukee, 2024 NBA playofflarında bir kez daha ilk turda elenmiş ve Antetokounmpo ise, Indiana Pacers'a karşı serinin tamamında kenarda kalmıştı.



