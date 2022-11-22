Nevşehirli ve Kayserili öğretmenler dostluk maçı için sahaya çıktı

Nevşehir'de, Öğretmenler Günü etkinliğinde Nevşehirli ve Kayserili öğretmenler yeşil sahada dostluk maçı yaptı.



Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2 No'lu Saha'da oynanan karşılaşmada, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, takım kaptanı olarak forma giydi.



Karşılaşma öncesi Polat ve Teltik, karşılıklı Nevşehir Belediyespor ile Kayserispor forması hediye etti.



Mücadele 2-2 berabere sonuçlandı, öğretmenler Türk bayrağı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Polat, gazetecilere, terör örgütünce Gaziantep'in Karkamış ilçesine yapılan menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'a rahmet diledi.



Polat, fedakarca çalışan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.



Teltik de kendilerini davet ettiği için Polat'a teşekkür ederek, "Kardeş ilimizin daveti üzerine geldik. Öğretmenlerimiz yıl boyu cefakarca çalışıyor. Bu hafta öğretmenlerimizin haftası olsun. Hepsinin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.





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