Brooklyn Nets'in, Sacramento Kings'e Kessler Edwards ile bir miktar nakit para gönderdiği bir takası tamamlamak üzere olduğu bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Nets'in maaş ve lüks vergisinden toplam 8 milyon dolar tasarruf ettiğini ve bir kadro yeri açtığını açıkladı. Edwards'ın ise anlaşmasında "bir yıllık Bird Hakları kısıtlaması" olduğu için, halen takası onaylaması gerektiği belirtildi.



2021 Draftı'nda 44'üncü sıradan seçilmiş olan Edwards, çaylak yılını iki yönlü bir anlaşmayla geçirdikten sonra geçtiğimiz sezon Nets ile iki yıllık bir sözleşme imzalamış, aldığı sınırlı rolde 5.9 sayı ve 3.6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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