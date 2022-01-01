"Nets, Ben Simmons'ın bu sezon dönmesini bekliyor" iddiası!

Brooklyn Nets'in, point guardı Ben Simmons'ın bu sezon içinde dönmesini beklediği açıklandı.



25 yaşındaki oyuncu, takımla yaptığı antrenmanlarda kendisini rahatsız eden sırt problemleri oluşması sebebiyle yeni ekibiyle henüz siftah maçına çıkamamıştı.



Lakin The Athletic'ten Shams Charania, normal sezon bitmeye çok yakın olsa da, Nets'te Simmons'ın bu yıl oynayacağına dair umut olduğunu dile getirdi:



"Ben Simmons, şu anda Nets'te eksik olan şey.. ama bu yıl oynayacağına dair bir beklentileri var."



38-35'lik derecesiyle Doğu Konferansında sekizinci sırada yer alan Nets'in, playofflara muhtemelen play-in turnuvası aracılığıyla giriş yapmaya çalışması bekleniyor.



