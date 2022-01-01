Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Nets, Ben Simmons'ın bu sezon dönmesini bekliyor" iddiası!

Brooklyn Nets'in, point guardı Ben Simmons'ın bu sezon içinde dönmesini beklediği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in, point guardı Ben Simmons'ın bu sezon içinde dönmesini beklediği açıklandı.

25 yaşındaki oyuncu, takımla yaptığı antrenmanlarda kendisini rahatsız eden sırt problemleri oluşması sebebiyle yeni ekibiyle henüz siftah maçına çıkamamıştı.

Lakin The Athletic'ten Shams Charania, normal sezon bitmeye çok yakın olsa da, Nets'te Simmons'ın bu yıl oynayacağına dair umut olduğunu dile getirdi:

"Ben Simmons, şu anda Nets'te eksik olan şey.. ama bu yıl oynayacağına dair bir beklentileri var."

38-35'lik derecesiyle Doğu Konferansında sekizinci sırada yer alan Nets'in, playofflara muhtemelen play-in turnuvası aracılığıyla giriş yapmaya çalışması bekleniyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal