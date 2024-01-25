Nets, Ben Simmons'ı G League'e gönderebilir

Brooklyn Nets'in, Ben Simmons'ı antrenman yapması için G League'e gönderebileceği söylendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Nets, Ben Simmons'ı G League'e gönderebilir
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25 Ocak 2024 14:19
Brooklyn Nets'in, Ben Simmons'ı antrenman yapması için G League'e gönderebileceği söylendi.

Nets, Simmons'ın dönüşüy için belli bir tarih vermese de koç Jacque Vaughn, Avustralyalı oyuncunun olası kondisyon planı hakkında bazı bilgiler verdi:

"Bir noktada antrenman yapabilmesi ve birkaç kişiyle çalışması için onu Long Island'a gönderebileceğimizi düşünüyorum. Umarım bu yakın gelecekte olur."

Bazı takımların oyuncularını sakatlıktan dönmeden önce bir tür rehabilitasyon sürecinin parçası olarak G League'teki Long Island Nets ekibine göndermeleri, bir süredir yaygın bir uygulama haline gelmiş durumda.

6 Kasım'dan bu yana oynamayan ve sırt problemleri bir süre önce yeniden patlak veren Simmons, o zamandan beri rehabilitasyon sürecine devam ediyor.

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