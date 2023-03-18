Nesibe Aydın, Bursa'yı evinde mağlup etti!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 23. haftasında Nesibe Aydın, Bursa Uludağ Basketbol'u 87-68 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nesibe Aydın, Bursa'yı evinde mağlup etti!
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18 Mart 2023 23:44
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 23. haftasında Nesibe Aydın, Bursa Uludağ Basketbol'u 87-68 mağlup etti.

Salon: TOBB-ETÜ

Hakemler: Özlem Yayman, Eyyüp Ayhan, Ramazan Sezer Baran

Nesibe Aydın: Hempe 12, Feride Şevval Akalan 12, Thomas 12, Nelson 13, Elif Çayır, Duygu Özen 6, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Derin Yaya 10, Rojin Yolcu 2, Beylem İlba, İlayda Güner 12

Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Mürüvet Uca 9, Carter 13, Gonca Karataş 4, Özge Kavurmacıoğlu 7, İlsu Darıcıoğlu, Tuğçe Turus 4, Ecrin Öztürk, Fluker 31

1. Periyot: 20-15

Devre: 53-29

3. Periyot: 75-45

Beş faulle oyundan çıkan: Hempe 22.53 (Nesibe Aydın)

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