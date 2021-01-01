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Nerlens Noel'e bu yaz dört takım talip olabilir!

Brooklyn Nets, Dallas Mavericks, Toronto Raptors ve Charlotte Hornets ekiplerinin, New York Knicks pivotu Nerlens Noel ile ilgilendikleri iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets, Dallas Mavericks, Toronto Raptors ve Charlotte Hornets ekiplerinin, New York Knicks pivotu Nerlens Noel ile ilgilendikleri iddia edildi.

2020-21 sezonunda Knicks ile oldukça verimli bir sezon geçirmiş olan Noel'in, serbest oyuncu döneminde büyük ilgi görmesi bekleniyor.

SNY.tv'den Ian Begley'e göre Nets, Mavericks, Raptors ve Hornets, 27 yaşındaki pivota ilgi göstermesi beklenen ekipler arasında yer alıyorlar.

Noel, geçtiğimiz sezon Knicks ile 64 maçta 24.2 dakika sahada kalarak, 5.1 sayı, 6.5 ribaund ve 2.2 blok ortalamaları tutturmuştu.


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