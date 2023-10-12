Nenad Bjelica, Trabzon'dan sonraki adresini açıkladı

Trabzonspor ile yollarını ayıran Nenad Bjelica, ilk açıklamasını Hırvatistan'dan Germanijak'a yaptı.
Germanijak'a konuşan Bjelica, "Adana'daki mağlubiyetten sonra işbirliğinin sona ermesi sonucuna vardık. İstanbul'da kulüp başkan yardımcısı ile görüştük, şartları kabul ettik ve birkaç gündür avukatlar sözleşmeler üzerinde çalışıyordu." dedi.
"BEŞİKTAŞ'IN HOCASI BİLE GİTTİ"
Hırvat teknik adam, "Futbolda önce teknik direktörler bedel öder. Beşiktaş maçında sonra büyük bir coşku vardı. Sıradaki maçta 89 dakika boyunca öndeydik ama kaybettik. Adana'daki yenilgiden sonra ayrılık için el sıkıştık. Öyle bir dünya ki... Futbolda antrenörler en kolay vazgeçilenlerdir. Türkiye'de ise bu daha da hızlıdır. Yani 8 haftada 9 teknik direktör değişmiş. Beşiktaş'ın teknik direktörü, bize yenilene kadar 24 maçtır yenilmiyordu. 1-2 mağlubiyetten sonra gönderildi. Türkiye'de güvende olan teknik direktörler Galatasaray, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un hocaları." dedi.
"BU ŞEKİLDE BİTTİĞİ İÇİN ÜZGÜNÜM"
Bjelica, "Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte çalışmak benim için büyük bir onurdu. Bu şekilde bittiği için çok üzgünüm ama futbol böyle. Şimdi yeni maceralara hazırım. Trabzonspor'un benden önce belirlediği tüm hedeflere ulaşmasını tüm kalbimle diliyorum." açıklamasını yaptı.
"RANGERS İLE GÖRÜŞÜYORUM"
Rangers ile ilgili gelen soruya Nenad Bjelica, "Ayrıntılara girmek istemiyorum. Türkiye'den ayrılmam kesinleştiğinde bazı temaslarım oldu. Görüştük, konuştuk, ne olacağını göreceğiz." cevabıyla konuşmasını noktaladı.
TRABZONSPOR'A VEDA ETTİ
Öte yandan Hırvat teknik adam, sosyal medya hesabından Trabzonspor'a veda etti. Bjelica, "Sevgili Trabzonspor taraftarları, bu büyük kulüpte geçirdiğim aylarda bana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Trabzonspor'un teknik direktörü olmak büyük bir onurdu, her andan ve her maçtan keyif aldım. Misafirperverliğiniz için de teşekkür ederim, Trabzon'da kendimi evimde hissettim. Sezonun geri kalanında bol şans dilerim" ifadelerini kullandı.
Germanijak'a konuşan Bjelica, "Adana'daki mağlubiyetten sonra işbirliğinin sona ermesi sonucuna vardık. İstanbul'da kulüp başkan yardımcısı ile görüştük, şartları kabul ettik ve birkaç gündür avukatlar sözleşmeler üzerinde çalışıyordu." dedi.
"BEŞİKTAŞ'IN HOCASI BİLE GİTTİ"
Hırvat teknik adam, "Futbolda önce teknik direktörler bedel öder. Beşiktaş maçında sonra büyük bir coşku vardı. Sıradaki maçta 89 dakika boyunca öndeydik ama kaybettik. Adana'daki yenilgiden sonra ayrılık için el sıkıştık. Öyle bir dünya ki... Futbolda antrenörler en kolay vazgeçilenlerdir. Türkiye'de ise bu daha da hızlıdır. Yani 8 haftada 9 teknik direktör değişmiş. Beşiktaş'ın teknik direktörü, bize yenilene kadar 24 maçtır yenilmiyordu. 1-2 mağlubiyetten sonra gönderildi. Türkiye'de güvende olan teknik direktörler Galatasaray, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un hocaları." dedi.
"BU ŞEKİLDE BİTTİĞİ İÇİN ÜZGÜNÜM"
Bjelica, "Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte çalışmak benim için büyük bir onurdu. Bu şekilde bittiği için çok üzgünüm ama futbol böyle. Şimdi yeni maceralara hazırım. Trabzonspor'un benden önce belirlediği tüm hedeflere ulaşmasını tüm kalbimle diliyorum." açıklamasını yaptı.
"RANGERS İLE GÖRÜŞÜYORUM"
Rangers ile ilgili gelen soruya Nenad Bjelica, "Ayrıntılara girmek istemiyorum. Türkiye'den ayrılmam kesinleştiğinde bazı temaslarım oldu. Görüştük, konuştuk, ne olacağını göreceğiz." cevabıyla konuşmasını noktaladı.
TRABZONSPOR'A VEDA ETTİ
Öte yandan Hırvat teknik adam, sosyal medya hesabından Trabzonspor'a veda etti. Bjelica, "Sevgili Trabzonspor taraftarları, bu büyük kulüpte geçirdiğim aylarda bana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Trabzonspor'un teknik direktörü olmak büyük bir onurdu, her andan ve her maçtan keyif aldım. Misafirperverliğiniz için de teşekkür ederim, Trabzon'da kendimi evimde hissettim. Sezonun geri kalanında bol şans dilerim" ifadelerini kullandı.