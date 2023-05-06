Nenad Bjelica'dan taraftarlara mesaj!

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nenad Bjelica'dan taraftarlara mesaj!
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06 Mayıs 2023 16:27
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dinamik ısınmanın ardından reaksiyon çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç oynandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Bjelica'dan taraftara çağrı

Trabzonspor'da göreve başladıktan sonra ilk iç saha maçına çıkacak teknik direktör Nenad Bjelica, taraftarlara çağrı yaptı.

Hırvat teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Size ihtiyacımız var. Stadyumda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

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