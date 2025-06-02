Nemrut Dağı, yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi oldu

- "İki göl, iki mavinin arasında kanatlarımızın süzülüşünü izliyoruz"

Nemrut Dağı'nın eteğindeki Yumurtatepe köyü mevkisi, rüzgarın elverişli olması, görüş açısı, yüksekliği ve manzarasıyla adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.Dağın yamaçlarından havalanarak binlerce metre yükseklikte kanat açan yamaç paraşütçüler, Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde uçuş yapmanın keyfini yaşıyor.Yaptıkları uçuşlarla bölgedeki doğal güzellikleri ve Tatvan'ı kuş bakışı izleme imkanı bulan yamaç paraşütçüler, bu görüntüleri çeşitli platformlarda paylaşarak kentin tanıtımına da katkı sunuyor.Nemrut Dağı'ndan Van Gölü manzarasında uçuş deneyimi yaşayan Bitlis Yamaç Paraşütü Kulübü ile Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, bu sporu yaygınlaştırmayı amaçlıyor.Bitlis Yamaç Paraşütü Kulübü Başkanı ve Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurullah Ulutaş, AA muhabirine, gençlerin havacılığa olan ilgisini artırmayı hedeflediklerini söyledi.Ulutaş, "diye konuştu.Nurullah Ulutaş, şunları kaydetti:Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve yamaç paraşütü pilotu Abdulkadir Eren ise Nemrut Dağı ve Tatvan'ın eşsiz manzaraya sahip olduğunu söyledi.Yumurtatepe mevkisinden dört bir tarafa uçulabileceğini anlatan Eren, şöyle devam etti:Yamaç paraşütü pilotu ve Tunceli Sportif Havacılık Kulübü Üyesi Berkay Özel de Van Gölü manzarasıyla güzide ilçelerden biri olan Tatvan'da güvenli şekilde uçuş gerçekleştirdiklerini ifade etti.Yamaç paraşütünün düşünülenin aksine ekstrem sporlarda en güvenli branşlardan biri olduğunu vurgulayan Özel, "diye konuştu.P2 pilotu Sanem Ulutaş dadedi.Sena Çiçek de Nemrut Dağı'nın eteklerinde uçuş yapmanın çok farklı olduğunu dile getirerek,ifadelerini kullandı.