Necati Ateş'ten derbi yorumu: "G.Saray çok dikkatli olmalı"

Futbolculuğunda birçok kez Dolmabahçe'de forma giyen Necati Ateş, derbiyi değerlendirdi. Sözcü'ye konuşan Ateş, "Ligde henüz biten bir şey yok. Galatasaray, doğru takım savunması yaparsa kazanır. Beşiktaş da kendini taraftarına affettirmek için maça asılacaktır" dedi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Necati Ateş'ten derbi yorumu: 'G.Saray çok dikkatli olmalı'
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27 Mart 2025 10:15
Galatasaray'ın efsane golcülerin den Necati Ateş, Beşiktaş - Galatasaray derbisini Sözcü'ye değerlendirdi.

"G.SARAY'IN ÇOK DİKKATLİ OLMASI LAZIM"

Ateş, takım savunmasına dikkat çekti. "Galatasaray, beraberliğe oynamaz; kendisine yakıştırmaz" ifadeleriyle sözlerine başlayan eski futbolcu, "Beşiktaş, taraftarı önünde belki kendini affettirmek için bir fırsat yakaladı. Dolayısıyla Beşiktaş da bu maça asılacaktır. Galatasaray son yıllarda hep doğru adımları atmıştır. Özellikle Galatasaray'ın çok dikkatli olması lazım. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Aynı oyununu geliştirerek devam ettirmeli. Doğru savunma yaparlarsa kazanırlar" dedi.

"OSIMHEN FİŞİ ÇEKER"

Ateş, Victor Osimhen'in önemine dikkat çekip şunları söyledi:

"Galatasaraylı futbolcular, Osimhen'e çok top getirmeli. Kanatlardan olsun, ortadan olsun Osimhen, beslenmeli. Osimhen gibi güçlü bir golcü, maçın sonuna etki edebilir. Immobile ve Osimhen keyif vereceklerdir. Ancak Osimhen'deki durmak bilmeden yükselen grafik Beşiktaş'ı da devirebilir. Golcüler kadar kalecilerin durumu da sonuca etki edecek. Galatasaray, takım savunmasını doğru yapınca hücumu da kusursuz yapıyor." 

 
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