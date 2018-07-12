NBA'e üç sene içinde liseden de oyuncular gelecek!

Adam Silver, NBA'in "one-and-done" kuralını kaldırarak lise oyuncularının NBA'e doğrudan girmesine hazır izin vermeye hazır olduğuna inandığını belirtti.



"Bir sorunumuz olduğunu söylemek için burada değilim. Ve ligin şu anda bulunduğu noktayı seviyorum. Ama daha iyi bir sistem oluşturabileceğimizi düşünüyorum." diyen Silver, uygunluk yaşını şu andaki 19 yerine 20 yaşına çıkarmanın destekçisi olmuş olsa da, son haftalarda bu konudaki duruşunu değiştirmişti.



Silver açıklamalarına şu şekilde devam etti:



"Kişisel görüşüm, bu değişikliği yapmaya hazır olduğumuz. Hemen gerçekleşmeyecek. Ama artıları ve eksileri tarttığımda, Condoleezza Rice ve komisyonunun NBA'e bu oyuncuların artık doğrudan liglere gelmesi gerektiğini tavsiye ettikleri ve özünde kolej topluluğunun "Artık bu oyuncuları istemiyoruz" dediğini göz önünde bulundurduğumuzda, bence bu durum aklımda bu dengeyi bozuyor."



Silver, yeni kuralın 2021 NBA Draftı döneminde geçerli olmasını bekliyor.



