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NBA sözcüsü Bass: "Oyuncuların endişelerini anlıyoruz, NBPA ile çalışıyoruz"

NBA baş iletişim görevlisi Mike Bass, NBA'in "oyuncuların endişelerini anladığını ve Ulusal Oyuncular Birliği Derneği (NBPA) ile dengede çalışacağını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA baş iletişim görevlisi Mike Bass, NBA'in "oyuncuların endişelerini anladığını ve Ulusal Oyuncular Birliği Derneği (NBPA) ile dengede çalışacağını" söyledi.

NBA sezonunun Temmuz ayı sonunda planlanan yeniden başlamasıyla ilgili bazı oyuncuların tepkilerinin ardından, lig sözcüsü Bass, sendika ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

The New York Times gazetesi yazarı Marc Bass, NBA'in baş iletişim görevlisi Bass'in kendisine şunu söylediğini belirtti:

"Oyuncuların endişelerini anlıyoruz ve oyuncularla ilgilenmek için doğru dengeyi bulmak adına NBPA ile birlikte çalışıyoruz."

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'in yaptığı açıklamada, önemli sayıda oyuncunun NBPA'in NBA'in 2019-20 sezonu yeniden başlatma planını onaylamasına katılım düzeylerinden memnun olmadıkları belirtildi.

Cuma akşamı NBPA yürütme komitesinde başkan yardımcısı olan Kyrie Irving, 80'den fazla oyuncunun bulunduğu bir görüşmeye öncülük etmişti. 28 yaşındaki yıldız, NBA'in hem sosyal hem de ekonomik faktörlerine atıfta bulunarak yeniden başlama planına karşı olduğunu ifade etmişti.

Sonraki 48 saat boyunca oyuncular Irving'in genel açıklamalarındaki tutumunu benimsemişler ve bu fikre karşı çıkmışlardı.


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