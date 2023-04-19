NBA oyuncuları, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak oyladı.



The Athletic'ten Sam Amick ve Josh Robbins tarafından yapılan bir ankette Jordan, toplam oyların %58,3'ünü aldı. İkinci sırada %33,0 ile Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James yer alırken, %6,8 ile merhum efsane Kobe Bryant üçüncü sıraya yerleşti.



İsmini vermeyen bir oyuncu, Jordan ile ilgili "Kesinlikle MJ. Finallerde 6'da 6 olması, benim gözümde çok büyük bir şey. Basketbolun tüm olayı bana göre kazanmak ve birinin bana maç kazandırmasına ihtiyacım varsa, herkesten önce MJ'i seçerim. Beni bir seride taşıyacak, playofflara çıkaracak ve gidişatı belirleyecek kişiyi seçerdim. Bence MJ tüm bu kriterleri karşılıyor." şeklinde konuştu.



Jordan vs. James tartışması, LeBron'un Kareem Abdul-Jabbar'ı ligin en skorer ismi olarak geride bırakması sonrası yeni bir seviyeye ulaşmış olsa da, mevcut anket hala büyük ölçüde MJ'den yana.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ