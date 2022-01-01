Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

NBA, maaş sınırı tahminini yayınladı!

NBA, gelecek sezon için uygulanacak maaş sınırıyla ilgili takımlara bilgi verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
NBA, 2022/23 sezonu için tahmin edilen maaş sınırı ve lüks vergisiyle ilgili takımlara bilgi verdi.

NBA'in tahminlerine göre gelecek sezon maaş sınırı 112.414 milyon dolardan 122 milyon dolara yükselecek. Lüks vergisi sınırı ise 149 milyon dolardan biraz daha yüksek olacak.

Şubat ayındaki tahminlerde ise tahminler 2 milyon dolar daha yüksekti.

NBA'de maaş sınırı toplam gelire göre belli oluyor.

Takımlar maaş sınırına kadar oyunculara maaş verme hakkına sahip. Belirli istisnalarla bu maaş sınırını geçebiliyorlar. Lüks vergisini geçtikleri zaman ise harcadıkları her 1 dolar için 1 dolar vergi ödemek zorunda kalıyorlar.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal