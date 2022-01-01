NBA, maaş sınırı tahminini yayınladı!

NBA, 2022/23 sezonu için tahmin edilen maaş sınırı ve lüks vergisiyle ilgili takımlara bilgi verdi.



NBA'in tahminlerine göre gelecek sezon maaş sınırı 112.414 milyon dolardan 122 milyon dolara yükselecek. Lüks vergisi sınırı ise 149 milyon dolardan biraz daha yüksek olacak.



Şubat ayındaki tahminlerde ise tahminler 2 milyon dolar daha yüksekti.



NBA'de maaş sınırı toplam gelire göre belli oluyor.



Takımlar maaş sınırına kadar oyunculara maaş verme hakkına sahip. Belirli istisnalarla bu maaş sınırını geçebiliyorlar. Lüks vergisini geçtikleri zaman ise harcadıkları her 1 dolar için 1 dolar vergi ödemek zorunda kalıyorlar.



